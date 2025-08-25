La Premier League 2025-26 continúa con partidos de alto nivel y uno de los más esperados de la segunda jornada es el enfrentamiento entre Newcastle vs Liverpool, dos equipos con proyectos sólidos que se verán las caras este lunes 25 de agosto. El duelo está programado para las 21:00 horas en España y las 14:00 en Colombia, en el siempre vibrante St. James’ Park, casa de las “Urracas”.

El Liverpool llega con la necesidad de reafirmar su favoritismo tras un inicio con dudas defensivas, mientras que Newcastle afronta su primer partido como local de la temporada, buscando dar un golpe sobre la mesa frente a un rival que, además, intentó fichar a una de sus principales figuras durante el mercado. Todo esto enmarca un encuentro con tintes de revancha y atractivo internacional.

Dónde ver Newcastle vs Liverpool en TV y ONLINE: todas las opciones

El compromiso será transmitido en varias plataformas alrededor del mundo, garantizando cobertura global:

Colombia y el resto de Latinoamérica : a través de Disney+ , el servicio de streaming que ofrece ESPN.

: a través de , el servicio de streaming que ofrece ESPN. España : transmisión exclusiva por DAZN , tanto en TV como en su aplicación online.

: transmisión exclusiva por , tanto en TV como en su aplicación online. Estados Unidos : en TV estará disponible por USA Network y UNIVERSO , mientras que la señal online se podrá seguir por Fubo .

: en TV estará disponible por , mientras que la señal online se podrá seguir por . México: la opción oficial será HBO Max.

Gracias a esta variedad de señales, los aficionados podrán disfrutar el encuentro desde cualquier rincón del planeta.

A qué hora es el partido Newcastle vs Liverpool, país por país

La Premier League es de interés mundial. Fanáticos de todos los países pendientes y por eso acá compartimos el listado de horarios para que puedan estar pendientes.

España : 21:00 horas

: 21:00 horas Portugal : 20:00 horas

: 20:00 horas Reino Unido : 20:00 horas

: 20:00 horas Colombia, Perú y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay : 16:00 horas

: 16:00 horas México y Centroamérica (Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos (Este) : 15:00 horas

: 15:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Probables formaciones de Newcastle y Liverpool

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Dan Burn, Tino Livramento; Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes. DT: Eddie Howe.

Liverpool FC: Alisson Becker; Wataru Endo, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Noticias previas al partido de la Jornada 2 en la Premier League

El Liverpool, tras un arranque irregular, espera encontrar más solidez en defensa con el regreso de Ryan Gravenberch, ausente en el debut por suspensión. La buena noticia para el entrenador Arne Slot es que solo cuenta con la baja de Jeremie Frimpong, lesionado en el isquiotibial, aunque se espera que Conor Bradley esté disponible para ocupar su lugar en el lateral derecho.

El Newcastle, por su parte, disputará su primer partido de la temporada en casa, con el incentivo adicional de recibir al actual campeón de la Premier League. El equipo de Eddie Howe busca dejar atrás el empate 0-0 ante Aston Villa en su debut, un duelo en el que la apuesta por Anthony Gordon como delantero centro no dio los resultados esperados. Sin embargo, el atacante inglés sigue siendo clave para abrir espacios a jugadores como Anthony Elanga y Harvey Barnes, quienes aportan velocidad y desequilibrio.

Más allá de los planteamientos, este encuentro promete ser un termómetro para ambos equipos: Liverpool quiere demostrar que sigue siendo un firme candidato al título con su nuevo proyecto, y Newcastle intentará consolidar su condición de aspirante, especialmente en su fortaleza como local.