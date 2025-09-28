La Premier League 2025-26 continúa este domingo 28 de septiembre con un duelo de gran intensidad: Newcastle United vs Arsenal, encuentro correspondiente a la Jornada 6 del campeonato inglés. El choque tendrá lugar en el emblemático St James’ Park, con capacidad para más de 52 mil espectadores, un escenario que promete ambiente electrizante para recibir a los londinenses.

El partido está programado para las 17:30 horas en España y las 10:30 en Colombia, horario ideal para seguirlo tanto en Europa como en Latinoamérica. Se trata de un duelo que ha tenido episodios cargados de polémica en temporadas recientes y que podría ser determinante en la pelea por las primeras posiciones.

Dónde ver Newcastle vs Arsenal en TV y online por la Premier League

El compromiso podrá seguirse en directo en varias plataformas y países:

España : DAZN (TV y streaming).

: DAZN (TV y streaming). Colombia y resto de Sudamérica : Disney Plus (online).

: Disney Plus (online). México : TNT.

: TNT. Estados Unidos : Peacock.

: Peacock. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

Con estas opciones, los fanáticos tendrán la posibilidad de disfrutar uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Premier League.

Horarios del partido Newcastle vs Arsenal en distintos países

Además de España y Colombia, estos son los horarios confirmados en otros lugares:

Argentina: 12:30 horas

Chile: 12:30 horas

Perú: 10:30 horas

México: 09:30 horas

Estados Unidos (Este): 11:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 08:30 horas

Reino Unido: 16:30 horas

Portugal: 16:30 horas

Francia: 17:30 horas

Italia: 17:30 horas

Alemania: 17:30 horas

Probables alineaciones de Newcastle y Arsenal

Los entrenadores Eddie Howe y Mikel Arteta preparan a sus equipos con el siguiente once probable:

Newcastle United: Nick Pope; Malick Thiaw, Dan Burn, Sven Botman, Lewis Hall; Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Nick Woltemade y Alex Murphy. DT: Eddie Howe.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Mikel Merino, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Actualidad de Newcastle y Arsenal en la Premier League

El Newcastle United no ha tenido un arranque ideal en la Premier League. Si bien su defensa se muestra sólida, en ataque aún no encuentran la fluidez esperada. La primera victoria de la temporada llegó gracias a un gol de su fichaje Nick Woltemade, aunque luego sufrieron un duro golpe en Champions League cayendo frente al Barcelona. En liga, un empate sin goles ante el Bournemouth dejó dudas sobre su capacidad ofensiva. Sin embargo, las Urracas tienen buenos recuerdos recientes contra el Arsenal, a quien vencieron en tres ocasiones la campaña pasada.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta busca consolidarse en la parte alta tras empatar con el Manchester City gracias a un gol de último minuto de Gabriel Martinelli. Aunque mostraron dominio en ese partido, la falta de contundencia volvió a ser un problema. La reciente incorporación de Eberechi Eze ha dado frescura al mediocampo, pero la lesión de Noni Madueke genera nuevas incógnitas para el entrenador español. Con tres triunfos en cinco fechas, los Gunners ya están a cinco puntos del líder Liverpool y no pueden permitirse más tropiezos.

Un duelo con sabor a revancha en la Premier League

El enfrentamiento entre Newcastle y Arsenal promete ser uno de los más intensos de la jornada. Las Urracas intentarán hacer valer su fortaleza en St James’ Park, mientras que los Gunners llegan con la presión de sumar de a tres para no perderle pisada al Liverpool en la cima de la tabla.