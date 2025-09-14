La Premier League 2025-26 ofrece este domingo uno de los encuentros más esperados del inicio de temporada: el derbi de Manchester entre City y United. El choque, válido por la Jornada 4, se disputará en el Etihad Stadium, un escenario con capacidad para más de 55 mil espectadores que volverá a vibrar con la pasión del fútbol inglés.

El duelo está programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en España y 10:30 en Colombia, un horario ideal para que millones de aficionados en distintos países puedan seguir en directo un clásico cargado de historia, rivalidad y expectativas. Tanto Manchester City como Manchester United llegan con la necesidad de sumar, lo que convierte al partido en una cita imperdible.

Dónde ver Manchester City vs Manchester United en TV y online

La transmisión del derbi estará disponible en múltiples plataformas según el país:

España : DAZN, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+

: DAZN, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+ Colombia y Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus en streaming

: ESPN en TV y Disney Plus en streaming México : FOX Caliente TV

: FOX Caliente TV Estados Unidos : Peacock

: Peacock Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas

De esta manera, los aficionados tendrán opciones para no perderse ninguna jugada de este clásico inglés, independientemente de su ubicación.

Horario del partido en distintos países

Además de España y Colombia, el encuentro podrá seguirse en estos horarios internacionales:

Argentina: 12:30 horas

Chile: 11:30 horas

México: 9:30 horas

Estados Unidos (Este): 11:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 8:30 horas

Portugal: 16:30 horas

Alemania: 17:30 horas

Italia: 17:30 horas

Reino Unido: 16:30 horas

Este abanico de horarios refleja la dimensión global del derbi de Manchester, un enfrentamiento que traspasa fronteras y mantiene expectantes a millones de seguidores.

Probables alineaciones de Manchester City y Manchester United para el derbi

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Rodri, Oscar Bobb, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Manchester United: Altay Bayindir; Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Casemiro, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Benjamin Sesko. DT: Ruben Amorim.

Ambos entrenadores cuentan con plantillas cargadas de talento y futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, lo que anticipa un choque de alto nivel táctico y técnico.

Así llegan los equipos al derbi de Manchester

El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, no ha arrancado la campaña con la solidez habitual. En tres partidos, apenas sumó una victoria y cayó ante Tottenham y Brighton. El encuentro frente al United aparece como la oportunidad perfecta para retomar confianza y cambiar la dinámica tras un inicio irregular.

Del otro lado, el Manchester United de Ruben Amorim se presenta en el Etihad con un punto más que su rival. Aunque tampoco vive su mejor arranque de temporada, los ‘red devils’ tienen la motivación de sorprender fuera de casa y sumar tres puntos que los impulsen en la clasificación. El contexto competitivo y la rivalidad histórica convierten este partido en uno de los más atractivos del calendario.