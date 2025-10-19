El clásico del fútbol inglés vuelve a escena este domingo 19 de octubre. Liverpool y Manchester United se enfrentan en Anfield por la Jornada 8 de la Premier League 2025-26, en un duelo que promete alta intensidad, rivalidad histórica y emociones desde el primer minuto.

El encuentro comenzará a las 17:30 en España y 10:30 en Colombia, con ambos equipos peleando por posiciones clave en la tabla. Será una nueva edición del derbi más seguido del fútbol inglés, con dos plantillas renovadas y entrenadores que buscan consolidar su estilo. Arne Slot, en su segunda temporada al mando de los Reds, intentará devolver el dominio de Anfield ante un Manchester United que llega en crecimiento bajo las órdenes de Rúben Amorim.

Dónde ver Liverpool vs Manchester United en España, Colombia y otros países

La transmisión del partido estará disponible en múltiples plataformas alrededor del mundo.

En España , se podrá seguir en DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ Plus y M+ Liga de Campeones .

, se podrá seguir en . En Colombia y el resto de Sudamérica , la emisión estará a cargo de ESPN en TV y DISNEY PLUS en streaming .

y el resto de , la emisión estará a cargo de . Para los fanáticos en México , el clásico se podrá ver por FOX Sports y Caliente TV.

, el clásico se podrá ver por Y en los Estados Unidos se verá en Telemundo, USA Network y Fubo Sports .

se verá en . Finalmente, en el Reino Unido, los derechos de transmisión estarán en manos de Sky Sports, tanto por televisión como en sus plataformas digitales.

Dónde se juega el clásico de la Premier League: Anfield, casa del Liverpool

El escenario será el legendario Anfield, estadio con capacidad para más de 61.000 espectadores, que se vestirá de rojo para recibir una nueva batalla entre dos gigantes de la Premier League. La intensidad del público y el ambiente característico del “You’ll Never Walk Alone” prometen una jornada inolvidable.

A qué hora juegan Liverpool vs Manchester United en distintos países

El horario global permitirá que millones de aficionados sigan en directo uno de los clásicos más esperados del fútbol europeo.

España: 17:30

17:30 Reino Unido: 16:30

16:30 Colombia, Perú y Ecuador: 10:30

10:30 Argentina y Chile: 12:30

12:30 México: 09:30

09:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Brasil: 12:30

Probables alineaciones del Liverpool y Manchester United

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw, Patrick Dorgu; Manuel Ugarte, Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Mason Mount y Benjamin Sesko. DT: Rúben Amorim.

Noticias del partido de la Premier League

Liverpool llega tras caer 1-2 ante Chelsea en la jornada anterior, en un partido donde el gol de Cody Gakpo no fue suficiente para evitar la derrota. Con 15 puntos, los de Arne Slot se mantienen en el tercer lugar de la clasificación y buscarán volver a la senda del triunfo ante su máximo rival.

Por su parte, Manchester United consiguió una victoria 2-0 sobre Sunderland, con goles de Mason Mount y Benjamin Sesko. El equipo de Amorim suma 10 unidades y ocupa la décima posición, intentando consolidar su buen momento con una presentación convincente en Anfield.

Un clásico con historia, talento joven y presente vibrante: Liverpool vs Manchester United promete ser uno de los grandes partidos del fin de semana en la Premier League.