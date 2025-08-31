La Premier League 2025-26 continúa con un clásico moderno del fútbol inglés: Liverpool vs Arsenal, dos equipos protagonistas en la lucha por el título. El compromiso se disputará el domingo 31 de agosto desde las 17:30 en España y las 10:30 a.m. en Colombia, teniendo como escenario el histórico estadio Anfield, casa de los Reds.

Este duelo es uno de los más esperados de la jornada, con el Liverpool de Arne Slot en pleno proceso de renovación tras la salida de varias figuras, y un Arsenal dirigido por Mikel Arteta, consolidado como uno de los equipos más fuertes de la Premier en los últimos años.

Dónde ver Liverpool vs Arsenal en España y Colombia en TV y ONLINE

El partido tendrá cobertura internacional con transmisiones oficiales en distintas plataformas:

España: Movistar Plus+ 2 (M176) y M+ Liga de Campeones (M60 O115) en Movistar Plus. También en DAZN 1 (M70) y DAZN 1 Bar (Movistar-148).

Movistar Plus+ 2 (M176) y M+ Liga de Campeones (M60 O115) en Movistar Plus. También en DAZN 1 (M70) y DAZN 1 Bar (Movistar-148). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y online en Disney Plus.

ESPN en TV y online en Disney Plus. México: TNT.

TNT. Estados Unidos: Fubo, NBC, Telemundo y USA Network.

Fubo, NBC, Telemundo y USA Network. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

De esta manera, los fanáticos de ambos equipos podrán seguir en vivo un enfrentamiento clave que promete intensidad desde el primer minuto.

A qué hora es el partido Liverpool vs Arsenal, país por país

El encuentro tendrá diferentes horarios según la región:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:30

10:30 Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 12:30

12:30 México: 09:30

09:30 España, Francia, Italia y Alemania: 17:30

17:30 Reino Unido y Portugal: 16:30

16:30 Estados Unidos (EST): 11:30

11:30 Estados Unidos (CST): 10:30

10:30 Estados Unidos (MST): 09:30

09:30 Estados Unidos (PST): 08:30

Con esta distribución, los hinchas en distintos continentes podrán disfrutar del espectáculo entre dos gigantes del fútbol inglés.

Probables alineaciones de Liverpool y Arsenal para el partido en Anfield

La posible formación de Liverpool

El DT Arne Slot apostará por un once con juventud y experiencia, en el que se espera la continuidad de sus nuevas incorporaciones:

Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

La presencia de Florian Wirtz y Ekitike representa la nueva cara ofensiva de los Reds, que cuentan con Salah como principal figura.

Y el probable 11 de Arsenal

El conjunto de Mikel Arteta buscará imponer su estilo ofensivo en Anfield con una alineación sólida:

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.

El Arsenal combina jerarquía en el mediocampo con Odegaard y Rice, además de velocidad y gol con Martinelli y Gyokeres en la delantera.

Noticias previas al partido de la Premier League

El Liverpool llega con la expectativa de seguir adaptando a sus nuevos fichajes bajo la dirección de Slot. El equipo mostró solidez en las primeras jornadas, aunque todavía busca equilibrio en defensa tras la salida de jugadores clave.

Por su parte, el Arsenal llega a este compromiso con un arranque prometedor, sustentado en la seguridad defensiva de Saliba y Gabriel, y la efectividad de Gyokeres, su gran fichaje para la delantera.

El partido en Anfield representa un examen crucial para ambos equipos, no solo por los puntos en disputa, sino por la posibilidad de enviar un mensaje directo en la lucha por la Premier League.