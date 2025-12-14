La Premier League 2025-26 continúa con una Fecha 16 que ofrece uno de los partidos más atractivos del fin de semana. El Crystal Palace, una de las grandes revelaciones del campeonato, recibe en Selhurst Park al Manchester City, actual segundo de la tabla y firme candidato al título. El encuentro se disputará el domingo 14 de diciembre, desde las 15:00 en España y las 09:00 en Colombia, en un estadio con capacidad para 25.000 espectadores.

El equipo dirigido por Oliver Glasner atraviesa un momento destacado y buscará hacer valer su fortaleza como local frente a un City que llega obligado a ganar para no perderle pisada al líder. Por nombres, estilos y contexto, el duelo promete ritmo alto, intensidad táctica y un impacto directo en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Premier League: dónde ver Crystal Palace vs Manchester City en TV y online

Estas son las opciones confirmadas para seguir el partido en vivo, tanto por televisión como en plataformas digitales:

España: DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

(streaming) México: FOX ONE

Estados Unidos: NBC Sports App y Peacock

Inglaterra: Sky Sports.

Ficha del partido Crystal Palace vs Manchester City

Partido: Crystal Palace vs Manchester City

Competencia: Premier League 2025-26 – Fecha 16

Estadio: Selhurst Park, Londres

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Hora: 15:00 (España) | 09:00 (Colombia)

Transmisión: DAZN, Disney+ Premium, Sky Sports, Peacock.

Selhurst Park, escenario del partido de Manchester City

El encuentro se jugará en Selhurst Park, estadio ubicado en el sur de Londres y casa del Crystal Palace. Con capacidad para 25 mil aficionados, es uno de los escenarios más tradicionales del fútbol inglés y se caracteriza por su ambiente intenso y cercano al campo de juego. En esta temporada, el Palace ha logrado convertir su estadio en un lugar complicado para los grandes, apoyado en una identidad clara y un rendimiento colectivo sólido.

Horario de Crystal Palace vs Manchester City, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos de los horarios internacionales más relevantes:

Argentina: 11:00

11:00 Chile: 11:00

11:00 Perú: 09:00

09:00 Ecuador: 09:00

09:00 México (CDMX): 08:00

08:00 Estados Unidos (ET): 09:00

09:00 Estados Unidos (PT): 06:00

06:00 Brasil: 11:00

11:00 Reino Unido: 14:00

14:00 Francia: 15:00

15:00 Alemania: 15:00

15:00 Italia: 15:00

Probables alineaciones del partido de la Premier League

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Nathaniel Clyne; Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta y Eddie Nketiah. DT: Oliver Glasner.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden; Rayan Cherki, Erling Haaland y Jérémy Doku. DT: Pep Guardiola.

Así llegan Crystal Palace y Manchester City al partido

El Manchester City inicia la jornada como segundo en la tabla de posiciones, con 31 puntos en 15 partidos. Aunque se mantiene en zona de Champions League, el margen de error es mínimo en la pelea por el título, por lo que una victoria en Selhurst Park es clave para seguir en carrera y presionar al líder del campeonato.

El equipo de Guardiola ha mostrado solidez ofensiva y un alto volumen de juego, aunque en algunos partidos ha sufrido más de lo esperado en defensa, especialmente fuera de casa.

Crystal Palace, la gran sorpresa de la Premier League

El Crystal Palace es una de las revelaciones de la Premier League 2025-26. Arranca la fecha en la quinta posición, con 26 puntos, consolidado en zona europea y mostrando una identidad clara bajo la dirección de Glasner. El equipo ha sabido competirle de igual a igual a rivales de peso y confía en su orden táctico y su intensidad para volver a sumar ante un gigante del torneo.

¿Por qué no juega Daniel Muñoz ante Manchester City?

El lateral colombiano Daniel Muñoz, habitual titular en Crystal Palace y jugador de la Selección Colombia, no estará disponible para este partido. El defensor es baja por lesión tras someterse durante la semana a una artroscopia, procedimiento realizado para limpiar un fragmento que le venía generando molestias desde la Copa América disputada en Brasil.

Su ausencia representa una baja sensible para el Palace, tanto por su aporte defensivo como por su proyección ofensiva por la banda derecha, y obligará al cuerpo técnico a ajustar la estructura del equipo para enfrentar al Manchester City.