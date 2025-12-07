La Premier League 2025-26 continúa ofreciendo duelos atractivos y esta vez presenta uno con mucho en juego. Fulham vs Crystal Palace, por la Jornada 15, promete intensidad en Londres, donde el equipo local busca alejarse del descenso y los visitantes aspiran a mantenerse en puestos de competencia internacional.

El encuentro se disputará el domingo 7 de diciembre, desde las 17:30 en España y 11:30 en Colombia, en un Craven Cottage que espera recibir una gran asistencia para un duelo cargado de necesidades y ambición.

Dónde ver Fulham vs Crystal Palace en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en varios países y plataformas:

España: DAZN

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN y DISNEY+ Premium

México: HBO Max

Estados Unidos: Telemundo, NBC Sports App y USA Network

Inglaterra: Sky Sports.

Detalles del partido: Fulham vs Crystal Palace

Competencia: Premier League 2025-26 – Fecha 15

Estadio: Craven Cottage (Londres)

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025

Hora: 17:30 en España | 11:30 en Colombia

Transmisión TV: DAZN, ESPN, HBO Max

Transmisión online: Disney+ Premium, NBC Sports App, USA Network

Estadio del partido de Crystal Palace en la Premier League: Craven Cottage

El encuentro se disputará en Craven Cottage, uno de los estadios más tradicionales y con mayor historia en el fútbol inglés. Ubicado a orillas del río Támesis, cuenta con una capacidad para 25.700 espectadores, ofreciendo un ambiente íntimo y vibrante. Su cercanía al campo hace que cada partido se viva con una intensidad especial.

Horario del partido país por país

España: 17:30

17:30 Colombia, Perú, Ecuador: 11:30

11:30 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 13:30

13:30 México: 10:30

10:30 Estados Unidos: 11:30 ET (Miami, Nueva York) 08:30 PT (Los Ángeles)

Reino Unido: 16:30

16:30 Francia – Italia – Alemania: 17:30

Probables alineaciones: Fulham vs Crystal Palace

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon; Sander Berge, Josh King, Samuel Chukwueze, Emile Smith Rowe, Alex Iwobi; Raúl Jiménez. DT: Marco Silva.

Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi; Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Justin Devenny, Yérmy Pino y Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

Cómo llegan Fulham y Crystal Palace al partido de la Jornada 15 de la Premier League

Fulham, equipo dirigido por Marco Silva, atraviesa una temporada complicada. Llega a este encuentro ubicado en la casilla 15, con solo 5 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Además, viene de un duelo frenético ante Manchester City, que terminó en una derrota 4-5 en condición de local, reflejando tanto su capacidad ofensiva como sus debilidades defensivas.

Crystal Palace, dirigido por Oliver Glasner, se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Iniciaron la jornada en la quinta posición, acumulando 23 puntos en 14 fechas. Su solidez defensiva y la explosión de figuras como Yérmy Pino y Jean-Philippe Mateta han sido fundamentales.