La Premier League 2025-26 nos ofrece este fin de semana uno de los partidos más esperados de la temporada: Chelsea vs Arsenal, un clásico londinense que llega en un momento inmejorable. Son los dos equipos con mejor rendimiento en la competición y ambos buscan cerrar noviembre con una victoria que puede definir el liderazgo provisional del torneo.

El partido se disputará el domingo 30 de noviembre, desde las 17:30 en España y las 11:30 en Colombia, en Stamford Bridge, un estadio histórico de Londres con capacidad para 40.000 espectadores. Todo está listo para una jornada de tensión, estrategia y fútbol de alto nivel entre dos de los proyectos más fuertes del fútbol inglés.

Dónde ver Chelsea vs Arsenal HOY: TV y plataformas online de la Premier League

Las transmisiones confirmadas para este partidazo son las siguientes:

España: El encuentro podrá verse en DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ Lite, Movistar+ Vamos y Movistar Liga de Campeones.

El encuentro podrá verse en Colombia y resto de Sudamérica: La señal estará disponible en ESPN (televisión) y DISNEY+ (online).

La señal estará disponible en (televisión) y (online). México: El duelo se transmitirá en HBO MAX.

El duelo se transmitirá en Estados Unidos: La emisión estará a cargo de Telemundo Deportes, NBC Sports y Fubo Sports.

Detalles del partido: Chelsea vs Arsenal

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 13

Estadio: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra)

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Hora: 11:30 en Colombia | 17:30 en España

Transmisión TV: DAZN, Movistar+ (España); ESPN (Sudamérica); HBO MAX (México); Telemundo Deportes y NBC Sports (EE. UU.)

Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica); Fubo Sports / NBC App (EE. UU.)

Dónde se juega Chelsea vs Arsenal, clásico londinense de la temporada

El partido tendrá lugar en Stamford Bridge, casa del Chelsea desde 1905 y una de las canchas más emblemáticas del fútbol inglés. Su ambiente cerrado e intenso, junto a la proximidad de las gradas al campo, lo convierten en un escenario ideal para un clásico de esta magnitud.

A qué hora se juega Chelsea vs Arsenal país por país

España: 17:30

17:30 Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

11:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30

12:30 Argentina, Uruguay y Brasil: 13:30

13:30 México (centro): 10:30

10:30 Estados Unidos: 11:30 ET | 08:30 PT

11:30 ET | 08:30 PT Reino Unido: 16:30

16:30 Alemania, Italia y Francia: 17:30

17:30 Portugal: 16:30

Probables alineaciones para Chelsea vs Arsenal en Stamford Bridge

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

Así llegan Chelsea y Arsenal a la Jornada 13 de la Premier League

Arsenal, el conjunto dirigido por Mikel Arteta vive un start casi perfecto de temporada. Es el líder de la Premier League con 29 puntos en 12 jornadas, producto de:

9 victorias

2 empates

1 derrota

Arsenal ha mantenido su estilo de posesión, presión alta y velocidad en ataque. Con jugadores como Bukayo Saka, Declan Rice y Mikel Merino en gran nivel, los Gunners llegan con confianza y la obligación de defender la cima ante su rival más directo.

Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, ha sorprendido con un rendimiento sólido y equilibrado. Actualmente es segundo con 23 puntos, gracias a 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Su propuesta futbolística combina presión alta, posesión ordenada y amplitud ofensiva, potenciando a Cole Palmer, Enzo Fernández y a un Pedro Neto determinante en las transiciones. Chelsea sabe que ganarle al Arsenal no solo acortaría distancia en la tabla, sino que enviaría un mensaje claro sobre su candidatura al título.