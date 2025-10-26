La Premier League 2025-26 sigue su marcha y este domingo 26 de octubre se vivirá uno de los partidos más atractivos de la Jornada 9, cuando el Aston Villa reciba al Manchester City en el emblemático Villa Park. El compromiso comenzará a las 15:00 en España y las 09:00 en Colombia, y enfrenta a dos equipos en rachas positivas dentro del campeonato inglés.

Los dirigidos por Unai Emery quieren seguir escalando posiciones tras dos triunfos consecutivos en la liga, mientras que los de Pep Guardiola buscan mantener el paso firme en su persecución al liderato. Será un duelo de estilos: el orden táctico y la intensidad del Villa frente al poder ofensivo y la posesión dominante del City.

Dónde ver Aston Villa vs Manchester City en TV y online

El partido entre Aston Villa y Manchester City contará con transmisión internacional y múltiples opciones para seguirlo en directo:

España: Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, DAZN y DAZN 1.

Colombia y Sudamérica: DISNEY+ (online).

(online). México: Caliente TV y FOX ONE.

y Estados Unidos: Telemundo, USA Network y Fubo Sports.

En todas las plataformas estará disponible la cobertura en alta definición, con análisis tácticos y comentarios en vivo. Además, la señal de DAZN incluirá un seguimiento especial al rendimiento de Erling Haaland, principal figura del conjunto de Guardiola.

Dónde se juega el partido de la Premier League: Villa Park, escenario histórico en Inglaterra

El duelo se disputará en Villa Park, en la ciudad de Birmingham, un estadio con capacidad para 42.000 espectadores. Inaugurado en 1897, es uno de los recintos más emblemáticos de la Premier League y sede habitual de grandes encuentros desde hace más de un siglo.

El Aston Villa, que se hace fuerte jugando en casa, contará con el respaldo de su afición en busca de una nueva victoria ante uno de los gigantes del fútbol inglés. El ambiente promete ser vibrante, con el estadio completamente lleno para un enfrentamiento que puede marcar el ritmo del campeonato.

A qué hora es el partido de Manchester City, país por país

El horario matinal en América Latina permitirá disfrutar de este partidazo de Premier como el plato fuerte de la jornada dominical, mientras que en Europa será el encuentro destacado de la tarde.

España: 15:00

15:00 Colombia, Perú y Ecuador: 09:00

09:00 Argentina y Chile: 11:00

11:00 México: 08:00

08:00 Estados Unidos (ET): 10:00

10:00 Brasil: 11:00

11:00 Reino Unido: 14:00

14:00 Francia, Italia y Alemania: 15:00

Probables alineaciones de Aston Villa y Manchester City

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana, John McGinn, Morgan Rogers; Donyell Malen y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku, Savinho y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Ambos entrenadores cuentan con la mayoría de sus titulares disponibles, aunque se espera que realicen ligeros ajustes por el desgaste acumulado tras los compromisos europeos disputados a mitad de semana.

Así llegan los equipos al partido de la Jornada 9 en la Premier League

El Aston Villa llega al encuentro ubicado en la posición 11 de la tabla con 12 puntos en ocho jornadas. El conjunto de Unai Emery ha logrado reaccionar tras un inicio irregular, consiguiendo dos triunfos consecutivos en la Premier: 2-1 ante Burnley y 1-2 frente al Tottenham. Su ataque, liderado por Ollie Watkins, ha recuperado la eficacia, mientras que el portero Dibu Martínez sigue siendo clave con atajadas determinantes.

Sin embargo, el equipo llega con cierto desgaste tras su derrota en la Europa League ante Go Ahead Eagles (2-1) en los Países Bajos, un resultado que no empaña su buen presente en la liga local pero que evidencia la necesidad de rotar jugadores para mantener la frescura física.

Por su parte, el Manchester City ocupa el segundo lugar con 16 puntos, apenas uno por debajo del líder. Los de Guardiola también atraviesan un momento sólido, con dos victorias consecutivas en la Premier: 0-1 ante Brentford y 2-0 frente al Everton. Además, vienen de imponerse con autoridad en la Champions League, al vencer 0-2 al Villarreal en España, reafirmando su condición de candidato al título en todos los frentes.

La escuadra “citizen” ha mostrado su habitual superioridad en la posesión del balón, con un mediocampo que combina precisión y control. Phil Foden y Jérémy Doku se han convertido en piezas fundamentales en la generación ofensiva, mientras que Erling Haaland, máximo goleador de la liga, sigue siendo la principal amenaza para cualquier defensa.

Lo que está en juego en Birmingham

El enfrentamiento entre Aston Villa y Manchester City no solo promete espectáculo, sino también consecuencias importantes para la tabla. El conjunto local busca confirmar su recuperación y acercarse a los puestos europeos, mientras que el City necesita ganar para seguir a la caza del líder.

El duelo táctico entre Unai Emery y Pep Guardiola será uno de los atractivos del encuentro. Emery intentará presionar alto y aprovechar los espacios al contragolpe con Watkins y Malen, mientras que Guardiola apostará por el dominio territorial, la circulación rápida y la eficacia de Haaland en el área.

Con ambos equipos en buena forma, el partido en Villa Park promete ser una de las citas imperdibles de la jornada en la Premier League 2025-26.