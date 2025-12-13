La Premier League 2025-26 entra en una etapa decisiva y la Fecha 16 presenta un cruce con realidades opuestas. El Arsenal, líder del campeonato, recibe en el Emirates Stadium a un Wolverhampton urgido de puntos y hundido en el último lugar de la tabla. El encuentro se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario con capacidad para 60 mil espectadores.

El equipo dirigido por Mikel Arteta buscará sostener su lugar en la cima ante la presión del Manchester City, mientras que los Wolves llegan con la obligación de cortar una racha negativa que ya empieza a ser histórica. Por contexto, momento y objetivos, el duelo promete intensidad desde el primer minuto y concentra gran atención tanto en Inglaterra como a nivel internacional.

Premier League: dónde ver Arsenal vs Wolverhampton en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo y en directo:

España: DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Liga de Campeones y Movistar+ Plus

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (streaming)

(TV) y (streaming) México: HBO Max

Estados Unidos: Telemundo Deportes, NBC Sports App y USA Network

Inglaterra: Sky Sports.

Detalles del partido Arsenal vs Wolverhampton

Competencia: Premier League 2025-26 – Fecha 16

Estadio: Emirates Stadium (Londres)

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

Transmisión TV: DAZN, ESPN, Sky Sports, Telemundo

Streaming: Disney+ Premium, HBO Max, NBC Sports App

El Emirates Stadium, sede del duelo del Arsenal en la Premier League

El compromiso se jugará en el Emirates Stadium, ubicado en el norte de Londres y casa del Arsenal desde 2006. Con capacidad para 60.000 aficionados, el escenario se ha convertido en una fortaleza para los ‘Gunners’, especialmente en esta temporada, en la que el equipo ha sabido imponer condiciones con presión alta, circulación rápida y contundencia ofensiva.

Horario de Arsenal vs Wolverhampton país por país

Estos son algunos de los horarios más destacados para seguir el partido alrededor del mundo:

Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Perú: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00

12:00 Brasil: 17:00

17:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia: 21:00

21:00 Alemania: 21:00

21:00 Italia: 21:00

Probables alineaciones del partido en el Emirates Stadium

Arsenal: David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Christian Norgaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Wolverhampton: Sam Johnstone; Ladislav Krejci, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes; Jackson Tchatchoua, Joao Gomes, André, David Moller Wolfe; Fer López; Tolu Arokodare y Jorgen Strand Larsen. DT: Rob Edwards.

Arsenal, líder de la Premier League

El Arsenal llega a la jornada como líder de la Premier League, con 33 puntos en 15 partidos, apenas dos unidades por encima del Manchester City. El margen es corto, por lo que cada partido se vuelve determinante. Los ‘Gunners’ han construido su campaña sobre una base sólida: presión constante, buen manejo del balón y una ofensiva que responde en momentos clave.

En casa, el rendimiento ha sido determinante para sostener el primer lugar, y el duelo ante Wolverhampton aparece como una oportunidad clara para sumar y mantener la ventaja antes de una seguidilla exigente en el calendario.

Wolverhampton, una crisis profunda

El panorama del Wolverhampton es completamente opuesto. El equipo ocupa el último lugar de la tabla, con apenas 2 puntos en 15 jornadas, sin victorias en lo que va de la temporada y con una racha de ocho derrotas consecutivas. La falta de resultados ha golpeado la confianza y cada fecha aumenta la presión sobre el cuerpo técnico.

Visitar al líder en el Emirates supone uno de los desafíos más complejos del torneo, pero también una oportunidad para intentar cambiar la dinámica en un escenario inesperado.