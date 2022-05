¿Santa Fe podría perder los puntos ante Jaguares? Hablan los expertos

En las última horas, Independiente Santa Fe se convirtió en tendencia tras conocerse la demanda que arma Jaguares FC tras el compromiso del pasado sábado en El Campín.

El cuadro de Montería reclama irregularidades en el rol de Agustín Julio dentro del terreno de juego, el cual fue presentado como DT por Eduardo Méndez y ese día estuvo en la raya. Sin embargo, este no tiene Licencia pro, por lo que sobre el papel el que hizo la función de técnico fue Grigori Méndez.

+ “No me vayan a decir que Agustín Julio es el Klopp colombiano”

+ Agustín Julio aclaró el tema con Jaguares FC

Ante esto, uno de los habló al respecto fue José Borda, especialista en el arbitraje y reglamento colombiano que analizó este caso detalladamente en entrevista con Futbolred.

“​El reglamento dice que cualquier miembro del cuerpo técnico puede salir del banco uno a la vez, puede ser el DT, asistente, delegado, médico, el que fuera mientras sea solo uno. No hay inconveniente. La regla lo dice, y también dice que debe estar dentro de esa línea punteada que todos ven en los estadios, pero pasa mucho que se salen y no ocurre nada, son situaciones que se dan en el juego. Es difícil de controlar”, inició.

Y agregó que “no es función del cuarto árbitro verificar si quien da instrucciones es o no el técnico, sino solo que sea una sola persona y tenga su escarapela que lo identifique para estar en ese espacio. Una vez empieza el partido ya se ha verificado eso, si el juez encuentra un infiltrado pues lo saca, pero no es el caso, ahí estaban todos identificados. El cuarto va con la planilla y revisa que estén en el banquillo. A él no le interesa quién dirige sino que el DT o el que se ubique ahí no salga de esa zona”.

Finalmente dio su veredicto. “No hay futuro. Dicen que se viola el artículo 40 del reglamento de la competición pero ahí no se especifica quién debe dar órdenes, si es Méndez como técnico porque así se registró. La planilla es lo oficial, lo que vale, y en la planilla están Grigori Méndez y el señor Julio”.

Otro de los que opinó al respecto fue César Augusto Londoño