Carlos Antonio Vélez criticó a los jugadores de Santa Fe que mostraron un gran juego este fin de semana ante Jaguares y siguen en pelea por clasificar al grupo de los ocho.

Dijo que esto fue un tema de jugadores y nada que ver con Agustín Julio; para él fue claro que hubo cajón contra Martin Cardetti, quien tres días antes no veía a los jugadores correr igual.

“El tema de Santa fe es cuando el burro deja ver la orejas, no hay nada que hacer. Ese es el burro. A mí me da mucha pena, pero está clarísimo que al técnico que se fue muchos no le querían caminar. No me di cuenta si los habituales enguayabados jugaron o no”, inició.

Y agregó que “lo que sí sé es que repentinamente, Independiente Santa Fe se colgó a lo de Falcao, Mina y James. Ahora no me vayan a decir con la historia de que Agustín Julio es el Klopp colombiano. No, esa es la ruptura psicológicamente de todos los equipos. Antes no daban ese poquito de más”.

“No me vaya decir que la metodología de Julio es mágica. Alguien debe estarlo diciendo. Santa Fe ganó un partido que tenía que ganar, hizo muchos goles e hizo cosas que no hizo tres días antes. Dejaron ver las orejas al burro, finalizó”.