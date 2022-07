Para muchos el mejor equipo del fútbol femenino colombiano es Independiente Santa Fe, elenco que desde el 2017 ha sido constante protagonista con las ‘Leonas’.

En el más reciente torneo llegaron a la semifinal y la perdieron ante Deportivo Cali, por lo que esa sería una de las razones de peso para no disputar este semestres la Liga Betplay Femenina.

Sobre esto habló en las últimas horas Eduardo Méndez, presidente el Cardenal, con Antena 2, quien todavía no descarta del todo la participación, aunque su planificación va desde el 2023.

“A Dimayor se le dio por organizar un torneo y de la noche a la mañana nos dice que hagamos esto. Nosotros tenemos contratos. Se le dice a las niñas que esperen para iniciar en 2023”, inició.

Y agregó que “nuestra nómina es importante y nos vale recursos importantes. Estoy hablando con patrocinadores para ver si podemos participar. Hay dos equipos que sí les interesa. Los dos que van a Copa Libertadores (América y Cali”.

“La Dimayor manifestó que por los torneos internaciones es que considera que se debe jugar ese torneo. Eso lo he manifestado. Nunca se ha dicho que no participaré. Estoy mirando los recursos. No estaremos con un equipo cualquiera por competir. Si no tengo mis jugadoras bien pagas. No tendremos equipo y continuaremos en el 2023, tal y como está planificado”, concluyó.