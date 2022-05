Las cuentas que hace Santa Fe para clasificar a cuadrangulares

Santa Fe saca la calculadora en la Liga Betplay y se juega una verdadera final el próximo fin de semana ante Once Caldas en condición de visitante.

Aunque se le han dado varios resultados a Santa Fe, una vez culmine la jornada 19 quedará por fuera de los ocho, sin importar lo que suceda en duelo entre Alianza Petrolera ante Once Caldas, el cual se disputará este domingo.

Ante esto, el Cardenal estará obligado a ganarle en la última jornada a Once Caldas para no depender de ningún marcador. Es importante lo que suceda este domingo en Barrancabermeja para hacer cuentas y analizar otros resultados.

En la fecha 20, los ojos estarán puestos en los siguientes juegos: Alianza Petrolera vs. Cortuluá; La Equidad vs. Nacional y por supuesto, el de Once Caldas ante Santa Fe.

Si Alianza derrota al ‘blanco – blanco’, llegará a 29 unidades y diferencia de gol superior a +1. Santa Fe quedaría noveno con 26, mientras que los de Manizales con 25.

Si hay una igualdad, los de Barrancabermeja llegan a 27 e igual subirán al octavo lugar. El Cardenal quedará por fuera con 27 y Caldas con 26.

En cambio, si la visita le gana a Alianza llegarán a 28, suben al octavo lugar y Santa Fe y los de Barranca se quedan en 26. Todo se definirá en la última jornada.

La Equidad depende de sí misma y deberá ganarle a Nacional Para llegar a 30 unidades y no necesitar de terceros.