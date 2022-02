Francisco Meza: su recuperación en Santa Fe y las similitudes entre Gutiérrez y Cardetti

Independiente Santa Fe fue uno de los equipos que más novedades presentó para 2022. Una de las incorporaciones, precisamente, fue Francisco Meza, quien regresó tras su trasegar en el fútbol mexicano.

El zaguero central, que ya entrena con el Cardenal, habló con ‘Charla Técnica Colombia’ sobre cómo va su recuperación, la felicidad de regresar al equipo con el que ya fue campeón y comparó a Martín Cardetti con Wilson Gutiérrez, aquel DT que sacó a Santa Fe de una importante sequía.

Su recuperación: ”Me he sentido muy bien, estoy a poco de retomar trabajos con el grupo, hoy estoy haciendo trabajos de cancha, estoy contento, muy fuerte, vengo trabajando muy duro, con la expectativa de poder jugar y aportarle a Santa Fe, ojalá pronto pueda ponerme a punto y estar disposición del cuerpo técnico”.

La felicidad de regresar: “para mí ha sido muy buena, encontré un grupo con ganas de conseguir cosas importantes, algunos compañeros que volvieron, como es el caso Wilson (Morelo), Yuli (Yulian Anchico) Dairon (Mosquera), me dio alegría encontrarlos y además Carlos (Sánchez) que fue compañero en la Selección, los muchachos que viene tiene ganas de hacer historia, los compañeros de experiencia tratan de arropar a los más jóvenes; el cuerpo técnico tiene una idea muy clara, le da mucha confianza a los jugadores, tenemos un equipo bueno, competitivo, con mucha humildad, con mucho trabajo y entrega, tenemos como objetivo final estar en las instancias finales, pero sabemos que es paso a paso”.

Regresar al equipo con el que fue campeón: ”El reencontrarme con mis compañeros me motiva querer volver, Santa Fe me marcó mucho, recuerdo mi debut, la final del 2012 para nosotros fue un ante y un después, pudimos soltar de esa atadura y soltar una sequía de muchos años, y a través de los años después de ese titulo jugamos más tranquilo, suelto, de ahí en adelante se consiguió cosas importantes, todas esas cosas me lo lleve en mi corazón, con el anhelo de algun dia volver, que bueno que aca estoy nuevamente con la expectativa personal de volver a jugar en el campín y conseguir cosas grandes”.

Similitudes entre Wilson Gutiérrez y Martin Cardetti, y el equipo de ese entonces con el de ahora: “Tanto el equipo de antes como el de ahora es una familia, somos unidos y tiramos para el mismo lado, el entrenador de ese momento como el de ahora estaban empezando su carrera, te brinda toda la confianza, se les puede hablar en todo momento, y te brindan toda la confianza”.

“(Cardetti) es un entrenador que no tiene tanta experiencia en primera división, él nos da toda la confianza. Tiene muchas ganas de ganar en Santa Fe, yo vengo a ganar y el entrenador también viene a eso, es importante tener un entrenador que jugó al fútbol, que te entiende en situaciones, te brinda confianza”.

El fútbol mexicano: “es un fútbol muy rápido, técnico, me encuentro con jugadores de primer nivel que pasaron por Europa, jugadores de Selección y otros que jugaron Mundiales, eso hace que la competencia interna sea muy buena y exigente, la liga es muy competitiva y le da un plus, todo esto me hizo crecer, agarrar experiencias”.

La entrevista completa a ‘Pacho’ Meza (Charla Técnica Colombia)