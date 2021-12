Fichajes Liga BetPlay: Once Caldas quiere a delantero de Santa Fe

Tanto Once Caldas como Independiente Santa Fe quedaron eliminados de todos los frentes que disputaron en 2021 y ya preparan lo que será el 2022.

Uno de los jugadores que podrá negociar el ‘Blanco Blanco’ con el ‘Cardenal’ es el delantero Diego Valdés, quien acaba de terminar su cesión con La Equidad y debe regresar a Santa Fe, equipo dueño de sus derechos deportivos hasta 2023.

Ante esto, se conoció por parte de Julián Capera, periodista deportivo de ESPN, que ambos equipos “ya entablaron conversaciones para finiquitar el fichaje” y el jugador pase de Bogotá a Manizales.

Once Caldas ha establecido diálogos formales con el entorno de Diego Valdés. El jugador tiene dos años más de contrato con Independiente Santa Fe. pic.twitter.com/9bKRzyKjSL — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 7, 2021

Precisamente, has unos días, el delantero habló con ‘Familia Cardenal‘ y manifestó que “Por el momento debo presentarme a Santa Fe, me quedan dos años de contrato. Hay que esperar y ver qué se define más adelante… Todavía no he hablado con E. Méndez”.