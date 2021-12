Matías Gastón Castro, de 29 años, fue uno de los refuerzos extranjeros que llegó a Santa Fe en el mercado de jugadores libre. Sin embargo, a los pocos meses se dio su salida.

El ariete argentino, de 29 años, no seguirá en Santa Fe y ya busca equipo para 2022. Sobre su futuro, lo que vivió a la interna del equipo y la verdadera razón de su salida habló Matías Castro en exclusiva con Futbolete.

+ Ministerio de Deporte: ¿Sanción a Santa Fe por incumplimiento de pagos?

+ La sentida despedida de Matías Castro de Santa Fe

“Mi salida fue decisión de la directiva, me hubiese encantado seguir en el club. No logré convencer al profesor (Grigori) Méndez en que confíe en mí; lo que demostré no alcanzó”, inició.

Y, según él, se fue sin demostrar todo su potencial. “Creo que me faltó jugar , en 280 minutos es difícil determinar si me faltó algo. Me voy contento por que pude convertir y fueron goles importantes que ayudó al equipo y nos mantuvo en la pelea hasta el final, la gente y mis compañeros lo valoraron y eso me reconforta y me deja tranquilo”.

Sobre el cariño que alcanzó a sentir por Santa Fe, Castro dijo que “un gran aprecio sentí por el equipo, por todos mis compañeros , por la gente que trabaja en el club y toda la gente que siempre nos apoyó … es un club hermoso que se merece lo mejor y seguramente lo esperan grandes logros , me voy como un hincha más del león”.

“Lo de las ofertas lo maneja mi agente y espero tener novedades de mi futuro ahora en las próximas semanas”, concluyó Matías Castro hablando sobre su futuro.

Con la camiseta del león, el ariete argentino disputó 15 partidos en los dos torneos locales. En Liga BetPlay estuvo en 11 juegos, dos de ellos como titular, mientras que en Copa jugó cuatro, todos entrenado desde el banco de suplentes. En total sumó 349 minutos y dos goles: ante Pereira y Huila.

Despedida de Matías Castro de Santa Fe