El sueño de Agustín Julio fuera de Independiente Santa Fe

Agustín Julio actual Gerente Deportivo de Independiente Santa Fe habló sobre su sueño fuera del club y lo que pretende para su vida profesional.

El exjugador del club cardenal habló con el medio Blu Radio y explicó la situación que vive el equipo estando él como encargado de dirigir a la plantilla en los últimos partidos de la Liga BetPlay. Además Julio no ocultó su deseo como profesional en gerencia y lo que espera en unos años.

A pesar de que hoy ejerce como gerente del Independiente Santa Fe y también quiere ayudar para que el equipo clasifique a los cuadrangulares del actual torneo, Agustín Julio expresó que su deseo es: “El día de mañana mi sueño es estar en la Selección Colombia desde la gerencia, me gustaría porque me siento capacitado y la experiencia y el recorrido que uno ha cogido en este campo es importante. No se cuándo,pero sí es mi sueño, porqué ocultártelo. Entonces, si se ofrece la oportunidad, bienvenida sea”.

Al terminar su carrera como futbolista, el ex arquero cardenal emprendió su carrera como gerente deportivo y su primera experiencia ha sido Santa Fe.

Julio es un funcionario del club y por eso puede estar en el banco técnico a pesar de que no es director técnico en propiedad. Y será el que estará a cargo del equipo que buscará ganar los últimos dos partidos del campeonato.