Independiente Santa Fe no conoce la derrota en la Liga BetPlay 2022 – I y este miércoles afrontará uno de los partidos más difíciles. Al frente tendrá al Junior FC, uno de los favoritos al título.

El compromiso se disputará en el estadio Nemesio El Camacho El Campín a partir de las 8: 15 p.m. y será válido por la fecha 4 del torneo colombiano.

Este, precisamente, será el primer juego del león en el mes de febrero, el cual será muy apretado por la calidad de rivales a los que se enfrenta. en total son seis, tres de ellos candidatos a llevarse el título.

El difícil calendario de Santa Fe en febrero

2 de febrero – Santa Fe vs. Junior FC

7 de febrero – América vs. Santa Fe

13 de febrero – Santa Fe vs. Pereira

16 de febrero – Tolima vs. Santa Fe

19 de febrero – Santa Fe vs. Medellín

27 de febrero ( por definir) – Patriotas – Santa Fe

Antes del compromiso ante el Tiburón, el Cardenal suma cinco puntos en las primeras tres jornadas, producto de un empate como local ante La Equidad, victoria contundente (3-0) ante Águilas Doradas, y empate como visitante frente a Cortuluá.