Cardetti: el orgullo por el partido de Santa Fe y las chances que tiene jugando así

Santa Fe ganó su primer partido con Martín Cardetti como DT. El segundo intento se cerró con un contundente 3-0 que llenó de orgullo al entrenador argentino.

Venía de un agónico empate ante La Equidad y ahora logró un impresionante resultado, con el equipo jugando con 10 desde el minuto 26 por la expulsión de la Roca Sánchez. Terminó goleando. Hasta el DT rival, Leonel Álvarez, terminó felicitando lo hecho por la escuadra cardenal. Su entrenador también tuvo palabras positivas para lo desarrollado en el Campín.

Todo lo que dijo Martín Cardetti de la goleada de Santa Fe a Águilas Doradas

–“La ansiedad en el primer partido nos jugó a todos. Fue un factor determinante. En este ya estábamos más relajados. El grupo se mostró más tranquilo y más suelto a la hora de jugar. Hicimos un partido casi perfecto. Lo hablaba con los chicos de video análisis y decían que mañana no sabían qué mostrar porque casi no hubo errores. Es todo muy bueno. Como jugamos hoy hay que jugar siempre”.

-“Un partido como estos en el que no cometes casi errores es el ideal. Hoy ya estamos pensando en Cortúlua”.

-“Nosotros trabajamos como siempre, no cambiamos nada. Analizamos al rival y se hicieron unos cambios tácticos con los que se les pudo hacer daño. En el primer partido la ansiedad nos jugó en contra”.

-“Me siento orgulloso de este grupo, me identifiqué con lo que se logró hoy. Los jugadores tuvieron una entrega espectacular. Me hicieron sentir identificado con lo que queremos. Antes de la expulsión el equipo estaba muy bien y después, los 10 que quedaron hicieron un trabajo espectacular. Hicimos muy buenas transiciones, pero tuvimos un hombre menos. Tuvimos que realizarlas por esa situación”.

“Todos los jugadores que tengo tienen posibilidad de jugar. Goez no estuvo el partido pasado y hoy fue titular. Analizamos siempre al rival para escoger el mejor equipo”.

-“¿El reemplazo de Carlos Sánchez? Déjame disfrutar el triunfo de hoy. Mañana pensaré quién va a reemplazar a la Roca. En base con lo que veamos decidimos quién juega y quién no”.

-“Nunca miro los penales. Le dije a Wilson Morelo en el entrenamiento que no era capaz de mirarlos. No sé si sea una cábala pero prefiero no mirarlos”.

-“Pensamos en el primer objetivo a corto plazo que es clasificar a los ocho. Jugando así tememos muchas chances”.

La rueda de prensa de Martín Cardetti (Dimayor)