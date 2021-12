Tras la prematura eliminación de Atlético Nacional de la Liga BetPlay 2021-II, se conoció que uno de los primeros movimientos de contrataciones para el 2022 sería el regreso de Alexander Mejía, actual jugador de Independiente Santa Fe.

No es la primera vez que esto sucede. El jugador terminó jugando con el equipo capitalino porque Nacional no lo llamó y lo de Junior FC no llegó a buenos términos.

Ahora, tras la eliminación y el bajo rendimiento de los jugadores de la actual plantilla del Verdolaga, además de la lesión de Baldomero Perlaza, Álex Mejía volvería a ser el objetivo primario del cuadro antioqueño.

Así lo dio a conocer el periodista que cubre a Nacional, Gustavo López, quien en su cuenta de Twitter manifestó que “Atlético Nacional busca insistentemente el regreso de Alexander Mejía y ya hay diálogos con Santa Fe”.

Cabe recordar que Mejía tiene contrato con el Cardenal hasta junio del 2022 y es uno de los salarios más altos que paga Santa Fe. De ser cierto lo anterior, Nacional deberá pagar la recisión de su contrato por los seis meses que le resta.

¿Se irá Mejía del león? el mediocampista fue uno de los jugadores destacados del actual semestre del león; tanto así que su buen desempeño lo llevó de nuevo a vestir la camiseta de la Selección Colombia, donde hizo parte de una convocatoria.