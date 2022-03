Reinaldo Rueda y su papel en las negociaciones de Nacional con Guede

El técnico argentino suena fuerte para llegar a Nacional y el seleccionador nacional estaría siendo pieza clave en esta posibilidad.

En los próximos días, podría quedar definido el tema del nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional. Se ha reportado que las cosas van avanzadas con el argentino Pablo Guede, a pesar de que el deseo de el máximo accionista del club es recuperar a Reinaldo Rueda. Paradójicamente, este nombre está siendo importante en las actuales negociaciones.

+ Atlético Nacional: el criticado y polémico DT llegaría al equipo

Según reportó el periodista de Win Sports, Pipe Sierra, el actual técnico de la Selección Colombia fue el que recomendó a Guede a las directivas de Nacional. Además, el representante del técnico argentino, Leonardo Cauterucci, explicó que llegaron a hablar con Rueda para conocer más de la institución.

Por otro lado, también dijo que realizaron una muy buena oferta económica, pero que tomar las riendas de un proyecto a mitad de torneo, no es lo que necesitan para la carrera de su representado. “Agradecemos el ofrecimiento pero con el campeonato iniciado no es lo que pretendemos, no nos dan los tiempos“, dijo en diálogo con Oscar Garcés.

Leonardo Cauterucci representante de Pablo Guede ante la consulta sobre la posiblidad de que venga a @nacionaloficial "Agradecemos el ofrecimiento pero con el campeonato iniciado no es lo que pretendemos, no nos dan los tiempos.." pic.twitter.com/vhrlcj69E1 — OSCAR JAVIER GARCES (@DOGORBiG) March 11, 2022

Ante estas declaraciones, se reporta que las negociaciones entre Atlético Nacional y Guede están en un punto complicado, pero no están del todo caídas, por lo que resta esperar para que desde el club antioqueño den información oficial con respecto a lo que se ha venido hablando recientemente.