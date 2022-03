¿Por qué Luis Zubeldía gusta en Atlético Nacional?

Atlético Nacional busca técnico y los opcioandos aumentan cada día. Luis Zubeldía está en la baraja y es uno de los más pedidos por los hinchas.

Este lunes surgió más información sobre el posible director técnico de Atlético Nacional. Entre los nombres se mencionó el de Luis Zubeldía, además de Hernán Torres y el mismo Alexis García. Los hinchas, desesperados por encontrar un timonel ganador, ven con gran aceptación la opción del argentino que pasó por Independiente Medellín.

Diferentes versiones han afirmado que Atlético Nacional sondeó a Luis Zubeldía, pero que el timonel no está interesado en dirigir ningún equipo en este momento. Sin embargo, no fue una negativa definitiva, pero sí suficiente para sacarlo de los opcionados más inmediatos para el banquillo verdiblanco.

🚨 Luis Zubeldía, uno de los candidatos a ser nuevo entrenador de #AtléticoNacional fue sondeado, pero de momento no quiere dirigir; según cuentan sus allegados @juandl84 👀 Los 2 D.T. colombianos que interesan, pero tienen contrato: Hernán Torres y Reinaldo Rueda pic.twitter.com/7u4Ka4ggl8 — Pipe Sierra (@PSierraR) March 14, 2022

¿Por qué Luis Zubeldía gusta entre los hinchas de Nacional? Pues bien, al parecer los aficionados se han contagiado de las directivas en cuanto a no saber bien qué perfil buscar. El argentino no ha ganado títulos profesionales en más de 12 años de carrera y, un dato no menor, es que prefiere equipos reactivos y con ataques directos.

Un punto que sí está del lado de Luis Zubeldía es que debutó como técnico profesional por allá en 2008 y apenas tiene 41 años. Es decir que su experiencia es basta pese a su corta edad. En Independiente Medellín alcanzó los cuartos de final de la liga colombiana, dependiendo totalmente de Juan Fernando Quintero.