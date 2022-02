Jhon Duque, Nacional y un lugar para crecer y exigirse

Jhon Duque está feliz en Atlético Nacional. El propio jugador mostró su optimismo, compromiso y ganas de seguir creciendo como jugador verdolaga.

Gran parte de la hinchada de Atlético Nacional quiere ver a Jhon Duque en la titularidad, incluso, compartiendo con Alexander Mejía. Sin embargo, aún es muy pronto y el propio jugador lo sabe. Estas siete fechas han sido de aprendizaje, descubrimiento de nuevas cualidades y la práctica necesaria para potenciar esos talentos.

Jhon Duque, como todo buen ingeniero, es preciso, certero y analítico. Aunque su sonrisa revela que se quiere comer el mundo en Nacional, sus declaraciones dan cuenta de la paciencia y el margen de espera que él mismo percibe: “Nacional es un equipo que me ha exigido cosas nuevas en cuanto al juego. He evolucionado mucho en el hecho de ir al ataque. Me siento cómodo”.

Duque destacó su gusto por aprender y siempre estar evolucionando, sobre todo si esas son sus aspiraciones: “Es una idea que prioriza siempre el balón. Estoy aprendiendo y estoy en ese proceso. Me encanta aprender todos los días y es una cualidad que puedo implementar a mi juego”.

Jhon Duque, maravillado con el mundo Atletico Nacional

Además, el mediocampista se refirió al escenario internacional y la Copa Libertadores que se aproxima: “La mentalidad de un futbolista debe ir día a día. La Libertadores lo reta a uno y exige mucha preparación mental. Estoy con un equipo muy experimentado y con compañeros a los que les puedo aprender muchísimo”.