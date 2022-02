Dorlan Pabón volvió por la puerta grande a Atlético Nacional. Sin embargo, ese fanatismo hacia Memín se ha ido apagando con el transcurrir de los juegos.

El fichaje de Dorlan Pabón en 2021-II fue estelar. Atlético Nacional hizo un gran esfuerzo económico y administrativo por lograr repatriarlo, mientras que los hinchas hacían campaña a favor de su segundo ciclo en el verde paisa. Hoy, el tiempo ha pasado factura y el propio futbolista es consciente de ello.

Dorlan Pabón ha sido criticado por sus propios aficionados en múltiples compromisos. El que paga la boleta quiere ver al Pabón que se fue hacia Europa en 2012, rematando, haciendo diagonales y siendo letal en el área. Sin embargo, el combustible se ha acabado lentamente y la paciencia también.

Sobre eso, Pabón ha sido autocrítico y centrado: “Siempre mantengo agradecido con la hinchada. Son épocas, he dejado de hacer algunas cosas. Dorlan el de antes ya no es, ya tengo 34 años. Con 22 años marcaba la diferencia, pero ahora no soy el mismo”.

Pabón, ídolo en Nacional, sabe sobre su responsabilidad de mejorar: “Tener la gente contenta es muy duro. Siempre doy lo mejor de mí por esta gran institución. Todavía falta dar un poquito de mí. Estoy trabajando para lograr tenerlos felices a todos”.