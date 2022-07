¡Incertidumbre en el mundo Atlético Nacional!

Atlético Nacional fue campeón hace pocos días pero los hinchas ya piden refuerzos para el segundo semestre y la Copa Libertadores. ¿Qué se habla?

Nada. Por ahora no parece haber temas adelantados para que Atlético Nacional oficialice algún refuerzo de cara a 2022-II. Es cierto, los verdes fueron los últimos en terminar la competencia y la celebración de la 17 hace que la mente de los directivos esté en otro lado. Pero ojo, porque esto no para.

¿Kevin Mier jugará en 2o22-II con Atlético Nacional?

Han sonado dos nombres, pero ninguno parece estar en un punto cercano. Lo de Joan Castro sí es una posibilidad, simplemente eso. Nacional tendría que pagar un dinero por el jugador, mismo que no llegaría a ocupar una posición prioritaria en cuanto a refuerzos.

¿Cuándo vuelve a entrenamientos Atlético Nacional?

El interés por Francisco da Costa también se queda ahí; preguntar no es comprar. Nacional, o el mundo de sus rumores, no habla de nombres en esas posiciones que siguen flaqueando desde enero. Lateral derecho y delantero central; si quiere se suma la posición de arquero y otro defensor central.

El guiño de Francisco da Costa a Atlético Nacional

En el arco, todo dependerá de cómo se mueva el mercado. Aunque Aldair Quintana sí quiere salir, si no sale, pues no habrá fichaje para el pórtico. En cuanto al delantero, Nacional parece estar pensando en 2023 para la Copa Libertadores; no es 2022-II.