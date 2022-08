Atlético Nacional no ha logrado jugar del todo bien en este 2022. Más allá del título el semestre pasado, Hernán Darío Herrera ha sido criticado por el estilo de juego y la falta del ADN verdiblanco.

Atlético Nacional ya ganó al “como sea” y ahora debe pensar en mejorar muchos aspectos futbolísticos, pensando sobre todo en la Copa Libertadores de 2023. La parte motivacional y la suerte de campeón ya no alcanza para convencer a los hinchas y las directivas. Hernán Darío Herrera habló sobre ese tema.

El Nacional de hoy tiene muchos problemas defensivos en la parte aérea. En lo ofensivo, los verdes siguen dependiendo de la parte individual y los buenos resultados se ven supeditados a la inspiración de los jugadores talentosos. Para el ‘Arriero’ hay tres partidos que deben ser la guía a seguir durante este semestre liguero.

En rueda de prensa, Hernán Darío Herrera habló sobre esa idea que busca y cuáles han sido las referencias a seguir: “A Nacional quiero agregarle lo que mostramos contra América, el primer tiempo contra Pasto y el primer tiempo contra Tolima en Ibagué. Quiero volver a los dos volantes ofensivos con un mediocentro sin ser tan folclóricos”.

En pocas palabras, Herrera y su cuerpo técnico están pensando en probar nuevamente ese equipo ofensivo que se vio en el partido más reciente, eso sí, ajustando muchos detalles en defensa para no tener que sufrir. “Soy un convencido de que me gusta el juego bonito; yo lo jugué y en Nacional siempre se ha jugado bonito. No le tengo miedo a los rivales; ni Millonarios, ni Tolima. Nacional cuando se dedica a jugar, los otros le tienen miedo”.

El próximo partido de Nacional será ante Alianza Petrolera, un encuentro directo por la clasificación. Si los verdes ganan llegarán a ocho puntos y se verán más cómodos en la tabla de posiciones.