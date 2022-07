El contexto de la frase de Gio: “No estaba jugando en el club más grande de Colombia, sino…”

No trató de restarle algo deportivo a Atlético Nacional, sino habló del manejo que sintió con su situación. Le pareció que no fue la de un equipo de fútbol.

Fue algo de lo que dijo Giovanni en la charla con Andrés Felipe Múñoz, el líder de la barra Los del Sur, en la que dio detalles de su salida. Luego del título soñado con el cuadro verdolaga, su contrato no fue renovado. Se argumentaron motivos fuera de lo deportivo para decidirlo de tal manera y por eso las palabras que ahora dice el futbolista.

Lo que dijo Gio Moreno sobre su salida

Gio Moreno: “A veces me levanto y digo: ‘¿[email protected], es en serio que por eso no me renovaron?’ Y me cuestiono. ¿Por qué me pongo a decir esas cosas? Pero luego digo, estaba haciendo lo correcto porque no era mi pensamiento sino el de todo el equipo y yo era el vocero. Quería saber qué fue lo que les molestó. Yo desde el primer día dije que lo sentía si los había hecho pasar un mal momento; mi intención nunca fue pasar por encima de la institución ni faltarle a nadie al respeto. Es que yo quería que el profesor esté bien. Y las personas que están al lado mío en el equipo. La verdad me duele porque me pude equivocar, pero no dije mentiras. No exigí nada, no les falté al respeto”, fue lo primero-

Y agregó, incluyendo la frase que causó polémica y que hay que entender en este contexto: “No sé si allá le deben a dar a cada uno un manual, de qué es lo que tienes que decir, porque es una empresa. No parece que fuera un equipo de fútbol. A mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa. No me están tratando como si fuera un equipo de fútbol. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol. Yo no estaba jugando en el club más grande de Colombia. Estaba jugando era en una empresa”.