El ‘Arriero’ y el “tema que se les salió de las manos” con Aldair Quintana

Este jueves hubo atención a medios en la sede de Atlético Nacional y Hernán Darío Herrera fue uno de los que habló. Allí hizo referencia al tema Aldair Quintana.

Y es que el portero del Verdolaga es noticia porque se confirmó una fecha más de sanción para Kevin Mier, quien no estará ante Deportes Tolima. No siendo suficiente, Luis Marquínez no estaría por lesión, por lo que todas las miradas están puestas en Aldair Quintana.

Sobre esto habló el ‘Arriero’, quien indicó que él hace parte del equipo. Se quedará este temporada y que no estuvo ante Millonarios por un tema “que se le salió de las manos”.

“Tenemos a Patiño y a René trabajando con él, yo he hablado con él. Iba a tapar contra Millonarios pero pasó algo que se nos salió de las manos. Él es del club y tiene contrato”, inició.

Y agregó que “Aldair (Quintana) posiblemente vaya con nosotros a Ibagué, también está Sebastián Guerra. Román viene de una para larga, va a estar convocado pero aún no sé si lo pondré”.

Finalizó hablando sobre el tema diciendo que en las próximas horas se conocerá un dictamen médico donde hablen de la actualidad de Luis Marquínez y Juan David Cabal.