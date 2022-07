Andrés Román y las similitudes entre Nacional y Millonarios

El nuevo lateral del cuadro verdolaga habló sobre lo que fue su llegada a este club, considerando que viene desde un rival directo.

Este jueves, en Atlético Nacional hicieron la rueda de prensa de presentación oficial del lateral Andrés Felipe Román, quien tras finalizar su contrato con Millonarios, decidió firmar con el cuadro verdolaga para este nuevo semestre. El jugador se refirió a lo que ha sido su llegada a este nuevo club y el recibimiento que le dieron.

En los últimos días, hubo controversia en redes sociales considerando la decisión que tomó, puesto que no quiso renovar con el equipo que lo formó como profesional y le dio la mano cuando no se dio su fichaje con Boca Juniors, para firmar con un equipo con el que existe una rivalidad histórica, aunque no se tocó ese tema en la rueda de prensa.

Se le consultó por lo que ha sido su percepción al ponerse esta nueva camiseta, considerando su equipo de procedencia, a lo que comentó que se vive de forma similar. “Ha sido similar, con exigencia, se trabaja de una manera intensa porqué los objetivos así lo indican. El grupo me ha dado su respaldo y su apoyo y todo ha sido similar“.

Explica que se siente muy bien y que ya tiene ganas de jugar, aunque ya estuvo presente en su primera convocatoria. “Me he sentido bien, durante los últimos entrenamientos, considero que el torneo va muy rápido y tengo ganas de jugar, se lo manifesté al profe y esperamos que se pueda dar. Físicamente me he sentido bien, con el talento humano que tiene Nacional“.