“Disfruto dirigiendo a Nacional”: Hernán Darío Herrera

El técnico del cuadro verdolaga habló sobre lo que viene siendo su proceso y lo que será el remate en la etapa de cuadrangulares.

Pasaron 3 fechas de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y Atlético Nacional ya es líder de su grupo, por lo que la ilusión de llegar a la gran final revivió en la hinchada y en el plantel. Asimismo, es un reto para el técnico interino Hernán Darío Herrera, quien se está jugando la posibilidad de quedarse como DT en propiedad.

+ Edwin Cardona y la idea que le copió a Giovanni Moreno

Sobre esa posibilidad, el técnico habló en rueda de prensa. “Cuando me entregaron a este Nacional, los directivos fueron muy claros. He disfrutado mucho dirigiendo al equipo, le he levantado el ánimo a mucho jugador, hemos acercado a la hinchada. Eso es bueno, no para mí, sino para todos los que queremos que Nacional triunfe“.

Explicó que más allá de estar consiguiendo los resultados, está consolidando un grupo unido. “Disfruto dirigiendo a Nacional. El hecho que todos estemos juntos es muy bueno para que todos triunfemos. Si ganamos, ganamos todos. Nacional es un equipo grande que nos apoyan en todos lados, me siento feliz dirigiendo este equipo. Nuestro grupo es muy fuerte“.

Ya añadió. “Como entrenador encargado me siento feliz de estar acá en Nacional. Ver la alegría de Dorlan, Gio, Andrade, Mejía, de todos. Hemos conformado un grupo muy fuerte en la parte anímica, no tengo problemas ni de qué quejarme. Hay que estar tranquilo, todo va llegando. Hay que ser pacientes, disfrutando el momento. El mensaje al directivo es que estoy contento“.