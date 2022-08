Independiente Medellín anunció el fichaje de Daniel Torres, volante que ya fue campeón con los rojos en 2016 y que viene de jugar en la tercera división de España. El mediocampista vistió los colores de Atlético Nacional hace más de 10 años y así le fue.

Si pocas personas recuerdan el paso de Juan Fernando Quintero por Atlético Nacional, mucho menos tendrán referencias de Daniel Torres en el conjunto verdiblanco. Independiente Medellín anunció el regreso del mediocampista de 32 años, mismo que viene de jugar en CD Castellón, club de la tercera división española.

El referente de Independiente Medellín, campeón y capitán en aquel título liguero de 2016, tuvo un efímero paso por Atlético Nacional. Santiago Escobar lo incorporó a su equipo para el segundo semestre de 2011, campaña totalmente negativa recordando el título del primer semestre ante La Equidad. Torres estuvo a préstamo desde Independiente Santa Fe.

DIM: ¡Daniel Torres!

A Daniel Torres no le fue bien en Atlético Nacional. En ese momento no superaba los 22 años de edad y esos seis meses de préstamo no fueron suficientes para el mediocampista. Con el conjunto verdiblanco, Torres solo disputó 16 partidos oficiales entre liga y copa, además de hacerse sacar varias amarillas, una de ellas contra Independiente Medellín.

Daniel Torres jugó varios partidos contra Independiente Medellín, en ese momento siendo jugador del clásico rival. En liga, el nacido en Cáqueza estuvo 180 minutos contra los rojos, consiguiendo un empate por 1-1 y una victoria por 0-2. Nacional tuvo un semestre bastante irregular y no logró clasificar a los cuartos de final. Torres regresó a Independiente Santa Fe en 2012-I.