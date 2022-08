DIM: ¡Daniel Torres!

Todo listo. Independiente Medellín contrató a Daniel Torres otra vez y así empezó a crear la expectativa en sus canales oficiales.

Será su regreso al Poderoso luego de 6 años en los que estuvo jugando en España. Lo hizo para Deportivo Alavés, Albacete, Real Zaragoza y CD Castellón. Estuvo compitiendo en Primera, Segunda y Tercera División. Así terminó su experiencia tras la cual vuelve al fútbol colombiano. A los 32 años, volverá a hacer parte del mediocampo de Independiente Medellín con el que ya fue campeón (2016-I).

La expectativa del DIM al regreso de Daniel Torres

Daniel Torres y lo que había dicho de volver a Independiente Medellín

Públicamente se refirió al tema en febrero de 2020 cuando pasó a ser jugador de Real Zaragoza. En ese entonces, en entrevista en Futbolred, le hablaron de un futuro jugando en el fútbol colombiano. Hay que recordar que en el país él jugó para 3 equipos: Santa Fe, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

“No tengo claro al volver. Soy hincha de Santa Fe como siempre lo he manifestado. Tengo un gran agradecimiento por Independiente Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada. Y yo creo que Nacional, aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, me siento en deuda con ellos de poder retribuir la confianza que me dieron”, fue lo primero.

Y agregó: “Para mí, en cualquiera de los tres equipos el poder jugar sería algo muy bueno. Siempre soy claro de que soy hincha de Santa Fe, uno de los equipos que amo es Independiente Medellín y con quien tengo una deuda pendiente es con Atlético Nacional”. Terminó siendo el DIM el elegido. Será el cuarto fichaje del equipo para 2022-2. Se suma a Christian Marrugo, Jorge Segura y Yordy Monroy. Por ahora es el único nombre que se suma en el momento de inscribir agentes libres.