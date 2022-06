Carlos Antonio y el ‘Arriero’ se confrontaron en vivo y en directo

Carlos Antonio Vélez ha criticado enfáticamente cómo Nacional ganó su estrella 17. El periodista y Hernán Darío Herrera coincidieron en un programa radial.

Hernán Darío Herrera y Carlos Antonio Vélez se han tirado algunas indirectas en los últimos días. Mientras el periodista dice que Nacional juega mal y aun así consigue los resultados, el entrenador campeón de Colombia afirma que las formas son lo menos importante cuando, al final, se levanta la copa.

Este martes, Herrera y Carlos Antonio coincidieron en un programa radial y tuvieron un cara a cara digno de reality televisivo. Ninguno se quedó callado. Vélez le recalcó sus críticas, no solo desde la parte futbolística, sino también en otros aspectos externos al fútbol.

Vélez le dijo a Herrera: “¿Cómo así que los periodistas hinchas tienen que ayudar? El periodista no está para ayudar. El periodismo debe tener una posición neutral. Me mandaron un video en el que se ve al líder de la barra de Nacional al que usted le dice que le debía mucho, yo con eso no voy”.

Vélez le criticó a Herrera su trato cercano con la prensa y muchas cosas más. El timonel, hoy con la medalla de campeón, le respondió: “Usted es muy agresivo, el periodismo debe fomentar cosas buenas. No fomentar tantos odios. Sé que ustedes no pueden ser hinchas, pero tienen un poder muy grande. Lo de la barra; yo tengo mis amigos como los tiene usted. Que hablo con un líder de la barra, ese es mi problema”.

Eso no se quedó ahí. Vélez le dijo: “Conmigo no van a encontrar lambería de ninguna clase. Yo no le voy a sobar la espalda, gane, empate o pierda. Yo lo quiero mucho, pero mientras más amistad, más claridad”. Herrera remató: “El título está ahí y lo consiguió Nacional. Yo estoy disfrutando con la hinchada”.