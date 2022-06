¿Baldomero Perlaza felicitó a sus compañeros tras el título?

Baldomero Perlaza fue el único jugador de Nacional que no estuvo presente en la final de liga. El volante no renovará y la relación se ha ido deteriorando.

Baldomero Perlaza ya no hace parte activa de la nómina de Atlético Nacional. El jugador no renovará con el equipo y esa novela ha generado diferentes situaciones que han ido deteriorando la relación. El jugador no estuvo con sus compañeros a lo largo de la final.

Hace días, la prensa pudo ver que Baldomero Perlaza ya no entrenaba a la par del primer equipo. Según se conoció, el jugador estaba haciendo trabajos individuales. Para la final no estuvo convocado, tampoco viajó a Ibagué y mucho menos celebró en la Plaza de Banderas.

Lo cierto es que Baldomero sí felicitó, públicamente, a sus compañeros y a Atlético Nacional por la obtención de la estrella 17. El jugador, con contrato hasta el jueves, publicó en su Instagram: “Felicitaciones banda”, junto a la publicación hecha por el equipo.

El futuro de Baldomero Perlaza, por fuera de Nacional, aún no se define. Según los rumores, hay opciones en México, Argentina, Brasil y Europa, además de haberse mencionado una larga lista de equipos interesados.