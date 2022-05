Atención: Giovanni Moreno pone fecha para su retiro profesional

Mucho más pronto de lo que cualquiera se esperaba. Gio planteó que podría poner punto final a su carrera como jugador en Atlético Nacional.

Cuando se confirmó la salida de Giovanni Moreno del fútbol de China, el volante antioqueño manifestó que, en caso de que no se diera su regreso a Nacional, estaría pensando en retirarse del fútbol profesional. Finalmente llegó al verde paisa y de a poco fue mostrando que sigue en condiciones de competir al máximo nivel, pero esa idea no se alejó de su cabeza.

Este martes, el jugador habló en rueda de prensa previo al inicio de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano y aseguró que en su mente tiene pensando el momento que sería ideal para ‘colgar los guayos’. Explica que tiene pendiente el sueño de ser campeón con el cuadro verdolaga y que ahí pondría el punto final a su carrera.

“El retiro ideal mío sería ahorita en junio saliendo campeones, poderme retirar así como lo soñé, cumpliendo ese sueño de ser campeón que nunca se me dio. Lo más importante es ahora. Yo ya había contemplado eso (el retiro). Todos dicen que si salimos campeones no hay vacaciones, pero yo sí porque me retiraría (risas). Pienso en el ahora y el propósito es ser campeón“, comentó.

Por otro lado, habló sobre las sensaciones que tiene en este momento y de lo complicado que fue su arranque. “Muy contento. Me siento como cuando en mi primera etapa en Nacional. Vivo contento de estar en unas finales. Como lo dije al inicio, me precipité en querer jugar y no estaba al 100 %, pero después la gente se dio cuenta que estaba retomando mi nivel“.