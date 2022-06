Hernán Darío Herrera habló con Espn sobre el título de Atlético Nacional y el tema que se volvió viral, su salario. Además contó una anécdota con Dorlan Pabón.

“Yo estoy feliz, estoy tranquilo en Nacional, ya lo de la parte económica no es que yo quiera ganar mucha plata o que estoy en Nacional por plata. Los que hemos estado en Nacional queremos mucho al equipo. Yo sigo perteneciendo a a la nómina del club, gane mucho o poco ya es problema personal mío. Reitero que estoy tranquilo”, inició.

Y agregó que “no me la creía cuando me llamó el presidente Emilio Gutiérrez y me dijo que iba de interino en la profesional. Yo asumo esa responsabilidad buena, fue un reto más allá del dinero y me llevo el título en tres meses. Estoy muy feliz por eso, tengo un grupo de trabajo muy bueno y acá vamos”.

Sobre su futuro en el Verdolaga, dijo que “en este momento soy y hago parte de Nacional en las menores, mi contrato es con las menores. Tengo que sentarme a hablar con el Presidente para saber qué sigue, qué viene quiénes salen, quiénes vienen. No hay que ensillar antes el caballo. Esperemos qué sucede”.

Finalizó contando una anécdota con Dórlan Pabón. “Somos muy unidos. Eso es Nacional. Una vez, Dorlan, fuimos a un hotel y estábamos aburridos allá y Dorlan dijo ‘ hoy los voy a invitar a comer’. ‘Quiero invitarlos’. Esto es muy grande, fuimos a ese restaurante y vi la cuenta (risas), con eso que pagó yo como dos meses en mi casa. Uno con esas personas debe siempre ganar”.