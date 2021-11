Álex Castro aprovechó el título de Copa BetPlay con Nacional y... ¡Pidió matrimonio!

La noche de Atlético Nacional fue perfecta para que Álex Castro se ingeniara una novedosa manera de pedirle matrimonio a su novia. ¡Qué mejor momento que en una final y levantando una copa!

El Verde quedó campeón de la Copa BetPlay 2021 contra Deportivo Pereira, derrotándolo por 5-1 en el marcador global. Y aunque en el estadio Hernán Ramírez Villegas cayeron por 1-0, nada empañó la celebración y por supuesto, la propuesta del volante.

Luego de la premiación, en la que les pusieron sus respectivas medallas a los jugadores y les entregaron el trofeo, el mediocampista se arrodilló y le dijo a su pareja, Paula Cruz, que pasara con él el resto de su vida. ¿La respuesta? Sí, rotundo.

La relación ya lleva tres año e incluso, tienen una hija llamada Elena Sofía, pero faltaba la bendición. “No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él. Es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Álex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”, expresó la homenajeada durante la transmisión de Win Sports.