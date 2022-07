Tour de Francia: Wout Van Aert repitió victoria de etapa

El corredor del Jumbo Visma sumó su segunda triunfo de etapa en este Tour.

Se disputó la etapa 8 del Tour de Francia, recorrido de media montaña de 186.3 kilómetros entre las ciudades de Dole y Lausanne, donde el corredor del Jumbo Visma, Wout Van Aert se llevó el triunfo en Suiza y sumó su segundo triunfo en esta edición de la carrera.

💥There’s been a crash in the peloton has several riders are held up, like 🇫🇷@DavidGaudu ou encore 🇸🇰@PetoSagan 💥 Grosse chute au milieu du peloton ! Plusieurs coureurs sont allés au sol dont notamment 🇫🇷@DavidGaudu ou encore 🇸🇰@PetoSagan#TDF2022 pic.twitter.com/LMxiWuKuMy — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Un día algo accidentado para los colombianos, ya que los tres participantes Nairo, Rigo y Daniel Felipe tuvieron una caída fuerte, con más ciclistas entre ellos el líder, Tadej Pogacar (Emirates). Se lograron reintegrar al pelotón, el cual estaba a dos minutos 16 de la fuga conformada por tres corredores.

🇫🇷 @ThibautPinot suffers two falls, after crashing in the climb and then taking a musette in the face on the way back! 🇫🇷@ThibautPinot est victime d’une légère chute ! Il repart, mais il prend une musette en plein visage et se retrouve de nouveau distancé !#TDF2022 pic.twitter.com/BM33WSqgVX — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Otro que también tuvo un mal día fue el francés Thibaut Pinot (Groupama), quien sufrió dos caídas hoy, una de ellas fue cuando chocó con un auxiliar del Trek Segafredo.

Una vez se acabó la fuga el ganador se definió en la meta, y tras cuatro horas de carrera, Wout Van Aert (Jumbo Visma) se llevaba su segundo triunfo en esta edición del Tour. Nairo llegó en la posición 15, siendo el mejor escarabajo del día, Daniel fue 24 y Rigoberto Urán 29.

🇨🇭 The #TDF2022 was headed to Switzerland today! ⏩ Here are the highlights of the 8th stage that saw 🇧🇪 @WoutvanAert triumph in the Olympic capital of Lausanne! pic.twitter.com/Mk1PZamf18 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Clasificación Etapa

1. Wout Van Aert (Jumbo Visma) 4:13:06

2. Michael Matthews (Bike Exchange) m.t.

3. Tadej Pogacar (Emirates) m.t.

15. Nairo Quintana (Arkea) m.t.

24. Daniel Felipe Martínez (Ineos) m.t.

29. Rigoberto Urán (EF) +0:11

Clasificación General

1. Tadej Pogacar (Emirates) 28:56:16

2. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +0:39

3. Geraint Thomas (Ineos) +1:14

10. Daniel Felipe Martínez (Ineos) +1:59

11. Nairo Quintana (Arkea) +2:10

16. Rigoberto Urán (EF) +3:24

Camisetas

🏆 Jerseys and rankings after stage 8 🏆 Maillots distinctifs et classements après l’étape 8 #TDF2022 pic.twitter.com/FPAAb4ukHd — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Mañana, etapa 9 entre las localidades de Aigle y Chatel les portes du Soleil.

Valerie Echeverry Franco, Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Comunicación Digital, más de 4 años de experiencia en el periodismo deportivo. Editora Rincón del Deporte.