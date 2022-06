¿Quién fue el campeón de la Vuelta a Colombia 2022?

El corredor del Team Medellín ganó la quinta etapa y defendió la camiseta amarilla en el resto del recorrido.

Tras varios días de competencias por las carreteras colombianas, finalizó la edición 72 de la Vuelta a Colombia 2022, donde el colombiano del Team Medellín, Fabio Duarte se coronó campeón en este año.

Etapa 1: La carrera comenzó con un recorrido de 123.4 kilómetros entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena, donde en el sprint de la meta Luis Carlos Chía (SuperGiros Alcaldía de Manizales) fue el ganador y se convertía en el primer líder de la Vuelta.

Etapa 2: De Cartagena, la carrera llegó a Sincelejo con un trazado de 176.7 kilómetros, donde el local Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas) hizo respetar su casa, ganando al segunda fracción en la meta en una gran definición donde le ganó a Johan Colón (Orgullo Paisa). Chía seguía de líder de la vuelta.

Etapa 3: Tras 116.9 kilómetros entre Sincelejo y Montería, Luis Carlos Chía volvió a repetir triunfo y se afianzaba en el liderato, aunque se cayó y se llevó a su esposa por delante en la meta a raíz de la lluvia, no pasó a mayores y pudo seguir en la competencia.

Absolute MADNESS in the finish of stage 3 in @Vueltacolombia1 ! 😱🇨🇴 Luis Carlos Chia wins after swimming through the last km and passing Quiroz on the finish line. While celebrating, he crashed hard into his wife! Incredible stuff. #VColombia2022 pic.twitter.com/Qosqxuwb0M

— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 5, 2022