¡Jai Hindley es nuevo líder del Giro de Italia!

El corredor del Bora ahora manda en la general de la carrera, luego de la etapa 20 que ganó Covi. Mañana se define el campeón.

Se disputó la etapa 20 y penúltima de esta edición 105 del Giro de Italia, que tuvo un recorrido de 168 kilómetros entre Belluno y Marmolada (Passo Fedaia), la cual fue ganada por el italiano Alessandro Covi (Emirates).30

Una jornada donde varios corredores luchaban por mantener su lugar en la general de la carrera, pero que no iba a hacer nada fácil por el terreno tan montañoso y los ascensos que habían en el camino.

Sin embargo, a falta de 50 kilómetros del final, Alessandro decidió separarse de la fuga y se fue en solitario durante todo ese tiempo, lo que lo llevó a coronar la Cima Coppi, el puerto de montaña más alto de este Giro y por supuesto la etapa de hoy tras casi cinco horas de etapa.

Read all about it here: https://t.co/km8GOliw80

Los ascensos de hoy no eran nada fáciles y más con la carga que tenía cada uno en sus piernas de todas las etapas anteriores, lo que llevó a que el australiano Jai Hindley (Bora) aprovechara que Richard Carapaz (Ineos) estaba quedado y perdiendo tiempo en la general, lo que le ayudara a quedarse con la Maglia Rosa a falta de un día para el final del Giro. Mikel Landa (Bahrain) también tuvo la oportunidad de ser líder, pero también se quedó y por ahora sigue siendo tercero.

Por el lado de los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain) llegó hoy en la posición 21 y sigue estando 12 en la general a 23 minutos del nuevo líder de la carrera. Por su parte, Diego Camargo (EF) también tuvo una gran actuación hoy llegando en la casilla 25, cumpliendo con su deber de ser gregario del británico Hugh Carthy.

🎥 HIGHLIGHTS – Stage 2⃣0⃣ / Tappa 2⃣0⃣

🇬🇧 The stage that overturned the Giro! We have seen it all.

🇮🇹 La tappa che ribalta il Giro! Abbiamo visto di tutto.

Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/alVpN86qJ7

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 28, 2022