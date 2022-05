Giro de Italia: Jai Hindley es el campeón de la versión 105

El pedalista australiano logró mantener la ‘maglia rosa’ y se coronó campeón del Giro en Verona.

Se disputó la última fracción del Giro de Italia, en una etapa de contrarreloj individual en el circuito delle Torricelle de 17.4 kilómetros en la ciudad de Verona. El corredor Jai Hindley del Bora se coronó campeón después de lograr sacar tiempo en la penúltima fracción sobre Richard Carapaz (Ineos), manteniendo la ‘maglia rosa’ en su poder durante la etapa 21 del Giro.

Los pedalistas se midieron en la última fracción a un recorrido por las calles italianas con una pendiente media y “escalones” con grandes rampas. Tras un tiempo de 22:24 el corredor italiano Matteo Sobrero (Bikeexchange) logró cerrar el Giro con victoria de la fracción en casa, otorgando el quinto triunfo de etapa a Italia.

Matteo Sobrero ganador etapa 21 el Giro de Italia.

