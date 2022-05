F1: Todo lo que debes saber sobre el Gran Premio de Mónaco

La séptima carrera del calendario de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco.

El campeonato automovilístico más importante del mundo correrá su séptima jornada en el Gran Premio de Mónaco. Iniciando el viernes con los entrenamientos libres y terminando el domingo con la carrera. Conozcan los horarios y el cronograma completo de cada actividad.

El tradicional trazado callejero del Gran Premio de Mónaco recibe la Fórmula 1 este fin de semana. Su recorrido tiene una longitud de 3,337 kilómetros que se transitan en el sentido de las agujas del reloj.

Tiene 19 curvas (11 derecha y 8 izquierda) y uno de sus símbolos más característicos el paso por dentro del túnel es junto a la curva de Loews (190º), una de los más lentos de la temporada. Por consiguiente, este circuito es famoso por no tener tramos de sobrepaso.

Su máximo ganador es la leyenda Ayrton Senna, quien lo ganó seis veces. Mientras que el británico Lewis Hamilton de McLaren suma tres victorias y estará compitiendo en esta edición. Por otro lado, el último piloto que se impuso en Montecarlo fue Max Verstappen en el 2021.

