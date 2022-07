¡El Tour de Francia 2022 fue para Jonas Vingegaard!

La última etapa la ganó el belga Jasper Philipsen. Nairo Quintana fue el mejor latinoamericano.

Se llevó a cabo la última etapa de la edición 109 del Tour de Francia de 116 kilómetros, que es el famoso paseo de la victoria por las calles de París y los Campos Elíseos, donde el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) se quedó con el título de la carrera en este 2022.

