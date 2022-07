La Crono de la etapa 20 fue para Wout Van Aert

Con una CRI (Contrarreloj Individual) de de 40.7 kilómetros entre las localidades francesas de Lacapelle Marival y Rocamadour se llevó a cabo la etapa 20 y penúltima de la edición 109 del Tour de Francia.

What a time from @GannaFilippo! 🔥🔥🔥

The world champ goes quickest with a benchmark of 48’41”. 1’41” quicker than the best effort so far.

He heads for the hot seat #TDF2021

📸 A.S.O./Charly Lopez pic.twitter.com/weAUwO2KIN

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 23, 2022