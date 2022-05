¡El ecuatoriano Richard Carapaz es nuevo líder del Giro!

El corredor Richard Carapaz ahora tiene la Maglia Rosa del Giro tras una gran actuación en la etapa 14.

Se disputó la etapa 14 del Giro de Italia, con un recorrido de 147 kilómetros entre Santana y Torino, con varios puertos de montaña, donde Richard Carapaz (Ineos) se convirtió en nuevo líder de la carrera.

Richard, we did remember well, pink suits you 😍

Una etapa donde se dio una fuga temprana de más de 12 corredores, entre ellos estaban los colombianos Diego Camargo (EF) e Iván Ramiro Sosa (Movistar), donde alcanzaron a tener una diferencia de 2:53 con el resto del pelotón.

A falta de 77 kilómetros para el final, varios corredores se desprendieron del pelotón, entre ellos Richard Carapaz (Ineos) que fue aprovechando que corredores como Sosa y el líder Juan Pedro López se fueron quedando.

El corredor ecuatoriano en solitario y sin gregarios, se desprendió del resto de corredores y se fue en solitario en búsqueda de la etapa y de la Maglia Rosa, tomándoles 22 segundos a sus perseguidores.

Jan Hindley (Bora) y Vincenzo Nibali (Astana) se fueron en búsqueda de Carapaz, y poco a poco fueron reduciendo la diferencia de tiempo entre ellos, hasta que Hindley cazó a Richard y Nibali y siguió luchando también por alcanzarlos y lo logró, al igual que Simon Yates (Bike Exchange) y esos cuatro corredores se fueron por la etapa.

A falta de 4 kilómetros, Yates se escapó del grupo líder tomándole 24 segundos a ellos, 40 segundos a Pozzovivo y Almeida que venían en el grupo perseguidor y más de 3 minutos y medio con el resto del pelotón.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣4⃣

🇬🇧 The key? Start with conviction at the right time

🇮🇹 Il trucco? Partire convinti nel momento giusto.

Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/K1xkh9swlO

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 21, 2022