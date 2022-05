Arnaud Démare volvió a la victoria en el Giro de Italia

El pedalista francés del Arnaud Démare se impusó en la decimotercera jornada en la ronda italiana.

En la ciudad costera de San Remo inició el trayecto de 150 kilómetros de la fracción del día en el Giro de Italia. Una etapa propicia para velocistas, con un puerto de tercera categoría en Colle di Nava, en la cual Démare se impusó en la larga llanura de Cuneo.

El corredor francés llegó a lo más alto del podio, tras imponerse en un reñido sprint. Luego de tres horas de carrera, manteniendo un sólido ritmo que logró atrapar a la fuga del día, a falta de un kilómetro. El pedalista del Groupama, suma su tercera victoria en el Giro y continúa liderando la clasificación por puntos.

Por ende, la general se mantiene sin novedades, el español Juan Pedro López (Trek Segafredo) suma un nuevo día siendo el líder del Giro. Por su parte, Fernando Gaviria (Emirates) se ubicó cuarto en la fracción del día, sin embargo, Iván Sosa (Movistar) se ubica como el mejor colombiano en la general de la ronda.

Clasificación Etapa

1. Arnaud Démare (Groupama) 03:18:16

2. Phil Bauhaus (Bahrain) m.t.

3. Mark Cavendish (Quick) m.t.

4. Fernando Gaviria (Emirates) m.t.

61. Iván Ramiro Sosa (Movistar) 00:21

79. Harold Tejada (Astana) 00:46

112. Santiago Buitrago (Bahrain) 02:47

141. Diego Camargo (EF) 07:44

