Cuarta etapa: Miguel Ángel López se retiró del Giro

El colombiano abandonó el Giro de Italia por una lesión en su cadera. La primera jornada de montaña en el Giro de Italia, fue conquistada por el alemán Lennard Kamma (Bora), quien alcanzó la cima del volcán Etna con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 11 segundos. “Fue un día súper duro, especialmente la última subida. Casi pensé que lo había perdido cuando López estaba a 30 segundos”, reveló el ganador de la cuarta etapa.

Juan Pedro López (Trek-Segafredo) llegó segundo y esto le sirvió para despojar de la Maglia Rosa al neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fénix). Finalmente, el último lugar del podio lo completó el corredor estonio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

La presentación de los colombianos se vio manchada por el retiro de Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) en el inicio de la carrera. Mientras que Iván Sosa (Movistar) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fueron los de mejor colocación al terminar el día en el decimonoveno y vigésimo lugar respectivamente.

Mañana se correrá la quinta etapa en Sicilia con un recorrido ideal para los velocistas, de 174 kilómetros, que partirá desde Catania y tendrá su llegada en Messina, ciudad que vio nacer al ídolo local Vincenzo Nibali.

1. Lonnard Kamna (Bora): 4:32:11.

2. Juan Pedro López (Trek-Segafredo): 4:32:11.

3. Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): 4:32:45.

4. Sylvain Moniquet (Lotto Soudal): 4:34:57.

5. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl): 4:37:09.

6. Gijs Leemreize (Jumbo): 4:39:40.

​7. Richard Carapaz (INEOS): 4:42:17.

19. Iván Sosa (Movistar): 4:44:54.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): 4:47:31.

1. Juan Pedro López (Trek-Segafredo): 14:17:7.

​2. Lennard Kamna (Bora): 14:17:46.

3. Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): 14:18:44.

​4. Simon Yates (BikeExchange-Jayco): 14:20:26.

5. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl): 14:22:13.

​15. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): 14:24:31.

22. Iván Sosa (Movistar): 14:27:36.

39 Harold Tejada (Astana Qazaqstan): 14:32:36.

El líder del Astana Qazaqstan abandonó la competencia por una lesión en su cadera. Aunque las primeras informaciones del suceso aseguraban que el ciclista de Pesca, Boyacá abandonaba por haber protagonizado una de las dos caídas que se habían presentado en el inicio de la cuarta etapa, su equipo explicó a través de redes sociales que el motivo del retiro consistía en fuertes dolores musculares que aquejaban al colombiano desde días atrás.

De esta manera, López suma su segundo retiro consecutivo en esta competencia, después de haberlo hecho en el Giro del 2020. En aquella oportunidad una fuerte ráfaga de viento le hizo perder el control de su bicicleta y lo mandó al piso en la contrarreloj inicial corrida en Sicilia. Misma isla donde “Superman” decidió retirarse hoy.

🇮🇹 RACE: @giroditalia Unfortunately, @SupermanlopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury. We will communicate about more info about rider statement as soon as we get more from team doctor.#Giro pic.twitter.com/C7qh76gFHt