La tercera etapa del Giro de Italia fue para Mark Cavendish

El británico Mark Cavendish del Quick Step ganó en el sprint de la meta.

Con un recorrido de 201 kilómetros entre las localidades húngaras de Kaposvár y Balatonfüred, se corrió la tercera etapa de la edición 105 del Giro De Italia, donde el trazado era ideal para velocistas.

Una etapa tranquila, sin muchos contratiempos, donde los equipos para los últimos kilómetros de la meta llevarían a cabo sus estrategias para que sus sprinters estuvieran en la mejor posición para buscar el triunfo de etapa.

Tras casi cinco horas de carrera y un gran final en el sprint, el británico Mark Cavendish (Quick Step) se quedó con la etapa, ganándole al francés Arnaud Démare (Groupama) que fue segundo y al colombiano Fernando Gaviria (Emirates) que fue tercero y el mejor colombiano del día.

Santiago Buitrago (Bahrain) sigue siendo el mejor colombiano de la general en el puesto 25, a 47 segundos de Mathieu Van Der Poel (Alpecin Fénix) que es el líder de la carrera.

