Digno de un guion para una película de Hollywood. La historia de un residente de Washington DC, de nombre Tommy M, debe compartirse. Su vida dio un giro inesperado el mes pasado tras tener una visión durante un sueño que recuerda claramente. Este episodio le motivó a jugar el Powerball de la Lotería DC, con el que ganó alrededor de un millón de dólares de un momento a otro.

Powerball le cambió la vida

De acuerdo a la información vertida por la Lotería DC, Tommy M estaba pasando por un momento difícil en su vida. Pues pocos meses atrás, la pérdida de su madre y su mascota lo golpearon duramente. Mientras convivía con la tristeza y atravesaba el duelo, tuvo una visión la noche del 25 de marzo. En ese momento soñó en que se convertiría en millonario.

El ganador del Powerball considera que su sueño no fue mera casualidad, sino una visión que se apoderó de su mente y en la que no podía dejar de pensar desde que se despertó. Incluso, comenta, que en su sueño estaba rodado de opulencia y no pasaba por más momentos incómodos por la falta de dinero. Fue así que tomó la decisión de creer en su visión y realizó la apuesta.

Tommy ya era un jugador habitual de distintas loterías, pero el mismo contó que de no ser por el impulso de esa visión, no hubiera jugador el reconocido Powerball de la lotería DC, y lo hizo en la tienda Tenley Market situado en Wisconsin Avenue.

El último millonario de Estados Unidos

El pasado 26 de marzo, Tommy compró el boleto y solo mantenía la ilusión de que su sueño se hiciera realidad. Al día siguiente de realizar la jugada, conoció que su ticket era ganador de un millón de dólares. Los números que lo convirtieron en el afortunado ganador fueron: 5, 20, 29, 39 y 53; y el de Powerball fue el 6.

Su historia rápidamente se propaló entre la comunidad y Tommy decidió compartir esta experiencia al mundo a través de la lotería DC. Sin duda, una corazonada más una pizca de esperanza lo volvieron en el afortunado ganador del Powerball.